В Днепре на некоторых улицах разрешат ездить быстрее

В Днепре с 1 апреля изменится скоростной режим.

Согласно решению исполнительного комитета Днепровского городского совета, определен перечень участков улиц, на которых разрешается скорость движения транспортных средств, в период с 01.04 до 01.11 до 70 км/ч, сообщили в патрульной полиции.

— ул. Набережная Заводская, за исключением участков:

в 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова;

от выезда из шлаковойдла до разворота на мост Кайдацкий;

в 50 м с обеих сторон от нерегулируемых пешеходных переходов в районе перекрестков с ул. Фатимы Гафуровой (СК «Ледовая арена» и ул. Метростроевской;

— ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);

— шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);

— шоссе Донецкое, от перекрестка с ул. на Березинском до дз 5.45 и 5.46 «Днепр»;

— ул. Солнечная Набережная от перекрестка с ул. Любарского к Усть-Самарскому мосту (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);

— мост Центральный;

— мост Кайдацкий.

В местах, где изменился скоростной режим камеры автофиксации, перенастроены на актуально разрешенную скорость.

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