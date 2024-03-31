В Днепре на некоторых улицах разрешат ездить быстрее

Согласно решению исполнительного комитета Днепровского городского совета, определен перечень участков улиц, на которых разрешается скорость движения транспортных средств, в период с 01.04 до 01.11 до 70 км/ч, сообщили в патрульной полиции.
— ул. Набережная Заводская, за исключением участков:
— ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);
— шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);
— шоссе Донецкое, от перекрестка с ул. на Березинском до дз 5.45 и 5.46 «Днепр»;
— ул. Солнечная Набережная от перекрестка с ул. Любарского к Усть-Самарскому мосту (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
— мост Центральный;
— мост Кайдацкий.
В местах, где изменился скоростной режим камеры автофиксации, перенастроены на актуально разрешенную скорость.
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