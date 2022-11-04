В Днепре на Надежды Алексеенко сбили пожилого человека: подробности

Водій збив пішохода. Особу постраждалого правоохоронці встановили.
Водитель сбил пешехода. Личность пострадавшего правоохранители установили. Его с травмами забрали в больницу скорой помощи. Место происшествия взяли под охрану и вызвали на место следователя. Правоохранителям предстоит разобраться во всех обстоятельствах аварии и подтвердить или опровергнуть версию событий, изложенную водителем легковушки.
Источник: Дніпро Оперативний
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