В Днепре на Надежды Алексеенко сбили пожилого человека: подробности

Водитель сбил пешехода. Личность пострадавшего правоохранители установили. Его с травмами забрали в больницу скорой помощи. Место происшествия взяли под охрану и вызвали на место следователя. Правоохранителям предстоит разобраться во всех обстоятельствах аварии и подтвердить или опровергнуть версию событий, изложенную водителем легковушки.

В Днепре 4 ноября на улице Надежды Алексеенко водитель автомобиля Chevrolet Авео сбил мужчину 1946 года рождения.

Чуть менее ста лет назад в парке Шевченко в Днепре…

Сегодня, 4 ноября, в Днепре открыли новую мини-скульптуру «Днепровские лоцманы».

Украинцам разрешили выплачивать пенсионные отчисления с 16 лет через мобильное…

Оккупанты ведут наступление на трех направлениях, а ВСУ атаковали вражеские ПВО, — Генштаб Россияне ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А ВСУ атаковали две позиции средств противовоздушной обороны противника. просмотров

Украинцам разрешат копить на пенсию с 16 лет через «Дію» Украинцам разрешили выплачивать пенсионные отчисления с 16 лет через мобильное приложение "Дія". Соответствующий законопроект №7649 парламент принял сегодня, 4 ноября, в целом. просмотров

В Днепропетровской области ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком В Новомосковском районе Днепропетровской области годовалая девочка облилась кипятком, опрокинув на себя горячую кружку. просмотров

Путин разрешил мобилизацию осужденных за тяжкие преступления: кто они Российский диктатор Владимир Путин расширил перечень категорий россиян, которые подлежат мобилизации. Теперь на войну могут набирать граждан, осужденных за некоторые тяжкие преступления. просмотров

Сцена-арена и кресла, как в Древнем Риме: как выглядел сгоревший летний театр в парке Шевченко Чуть менее ста лет назад в парке Шевченко в Днепре работал «Зеленый театр». Он находится под открытым небом, между деревьев, цветов и кустов, оттого и получил такое название. Сооружение на то время было огромным и выглядело очень красиво. просмотров