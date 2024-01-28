В Днепре на Набережной Заводской столкнулись ВАЗ и Subaru

Об этом сообщает Информатор с места инцидента.
Столкнулись два автомобиля — ВАЗ «Лада» и Subaru.
Ранним утром два автомобиля ехали со стороны жилмассива Парус. «Лада» ехала во второй полосе, а Subaru – в первой.
По предварительной информации, проехав Кайдакский мост, ВАЗ начал перестраиваться в первую полосу, после чего машины столкнулись.
К счастью, в аварии никто не пострадал. Детали инцидента будут выяснять полицейские.
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