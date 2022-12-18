В Днепре на Набережной Заводской эвакуатор сбил мужчину

Как рассказал водитель, он двигался в направлении Красного камня. В это время посреди дороги шел пешеход. Поскольку он был в черной одежде, водитель не заметил мужчину и сбил.
С предварительным диагнозом перелом ног пострадавшего госпитализировали в больницу.
Источник: Інформатор
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