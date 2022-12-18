В Днепре на Набережной Заводской эвакуатор сбил мужчину

Как рассказал водитель, он двигался в направлении Красного камня. В это время посреди дороги шел пешеход. Поскольку он был в черной одежде, водитель не заметил мужчину и сбил.

В субботу вечером, 17 декабря, на Набережной Заводской в ​​Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие.

В Днепре на жилмассивах открылись елочные базары. Выбор не очень…

В Днепре молодой человек с удостоверением журналиста стрелял из пистолета…

ВНИМАНИЕ: в Днепре и области экстренные отключения света После ракетной атаки, нанесенной россиянами по энергосистеме Украины, дефицит в ней достиг 4 тысяч мегаватт и ситуация с электроснабжением будет оставаться сложной до 20 декабря. просмотров

Мальчик чудом выжил: в Уганде бегемот проглотил двухлетнего ребенка Бегемот напал на 2-летнего мальчика в Уганде. Животное почти наполовину проглотило ребенка, а затем выплюнуло, говорится в заявлении местной полиции. Об этой ситуации рассказало издание CNN. просмотров

Ветки по 650 грн и деревья из Дании за 1,5 тыс: что можно купить на елочных базарах в Днепре В Днепре на жилмассивах открылись елочные базары. Выбор не очень большой – в основном это сосна, елок – совсем немного, но среди всего этого привычного ассортимента попадается даже пихта. Журналисты dnepr. Info узнали, во сколько в этом году обойдется покупка… просмотров

В каком состоянии потерпевшие в результате попадания ракеты в жилой дом в Кривом Роге В результате ракетной атаки по Кривому Рогу четверо пострадавших, в том числе семилетний ребенок, находятся в тяжелом состоянии. просмотров