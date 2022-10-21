В Днепре на набережной возле СК «Восход» неизвестный ранил парня ножом

Об этом сообщает Dnepr.info.
На место происшествия прохожие вызвали скорую и полицию.
По словам девушки пострадавшего, они искали свою собаку, которая сбежала несколько дней назад. В какой-то момент к ним подошел неизвестный мужчина, он набросился на парня с ножом, ранил его и похитил мобильный телефон.
Злоумышленник скрылся. Пострадавший госпитализирован.
Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.
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