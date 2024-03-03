В Днепре на Набережной Победы загорелся автомобиль службы такси Uklon

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте спасатели установили горящий легковой автомобиль Renault Logan.
Инцидент произошел около полудня. Автомобиль принадлежит сервису такси Uklon.
По предварительной информации, пассажиров внутри не было.
К счастью, водитель не пострадал. Пожар потушен, теперь следователи из ДТП будут выяснять все обстоятельства инцидента.
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Козенко Антон
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