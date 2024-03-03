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В Днепре на Набережной Победы загорелся автомобиль службы такси Uklon

Сегодня 13:56
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Сегодня в Днепре на Набережной Победы произошло ДТП.

Новости Днепра про В Днепре на Набережной Победы загорелся автомобиль службы такси Uklon

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте спасатели установили горящий легковой автомобиль Renault Logan.

Инцидент произошел около полудня. Автомобиль принадлежит сервису такси Uklon.

По предварительной информации, пассажиров внутри не было.

К счастью, водитель не пострадал. Пожар потушен, теперь следователи из ДТП будут выяснять все обстоятельства инцидента.

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