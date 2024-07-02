В Днепре на Набережной Победы выстроилась огромная очередь: что произошло

Днепряне выстроились в огромную очередь на жилом массиве Победа-1, чтобы попасть в аквапарк Happy Day. Их совсем не смущает палящее солнце.
Видео было опубликовано в местном телеграмм-канале.
Обычно километровые очереди возле аквапарка можно заметить по выходным. Однако каждый вторник там действует свободный вход для семей военных при наличии документов. Вероятно именно поэтому так много желающих попасть в аквапарк в будний день.
Напомним, ранее мы также писали, что вблизи Днепра расположен самый большой в Украине бассейн под открытым небом.
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