В Днепре на Набережной Победы в реке нашли тело мужчины: комментарий полиции

Тело мужчины обнаружили в реке в районе дома №118 на Набережной Победы.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Там отмечают, что инцидент произошел 10 августа.
По этому поводу мы обратились в полицию. Там dnepr.info сообщили, что мужчина совершил самоубийство. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
“Предыдущая правовая квалификация-самоубийство. Все обстоятельства выясняют правоохранители”, — сообщила представитель Днепровской полиции Алина Стадник.
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