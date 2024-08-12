В Днепре на Набережной Победы в реке нашли тело мужчины: комментарий полиции

По этому поводу мы обратились в полицию. Там dnepr.info сообщили, что мужчина совершил самоубийство. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Там отмечают, что инцидент произошел 10 августа.

Тело мужчины обнаружили в реке в районе дома №118 на Набережной Победы.

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