В Днепре на Набережной Победы произошла авария: движение троллейбусов приостановлено

Сегодня, 28 октября, около 7:40 на Набережной Победы произошла авария.

Там автомобиль Mitsubishi врезался в столб.

Об этом сообщает «Информатор».

Отмечается, что автомобиль двигался в сторону Южного моста. В районе Крестьянского спуска водителю стало плохо и он потерял управление. В результате машина врезалась в столб.

К счастью, с водителем все хорошо. Однако есть проблемы в работе электротранспорта. Троллейбусы пока приостановили движение.

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