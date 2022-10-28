В Днепре на Набережной Победы произошла авария: движение троллейбусов приостановлено

Там автомобиль Mitsubishi врезался в столб.
Об этом сообщает «Информатор».
Отмечается, что автомобиль двигался в сторону Южного моста. В районе Крестьянского спуска водителю стало плохо и он потерял управление. В результате машина врезалась в столб.
К счастью, с водителем все хорошо. Однако есть проблемы в работе электротранспорта. Троллейбусы пока приостановили движение.
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