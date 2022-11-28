В Днепре на Минусинской горел дом (ФОТО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Там они установили, что возгорание возникло внутри жилого дома, расположенного на территории частного домовладения. Была угроза распространения пожара на крышу дома.
Возгорание локализовали в 17:12 и ликвидировали в 18:10.
Огонь повредил вещи домашнего обихода, мебель и внутреннюю облицовку стен дома на общей площади 60 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К месту вызова привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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