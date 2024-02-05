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В Днепре на многих улицах внезапно исчезла вода: причина и когда ее вернут

Сегодня 12:24
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Сделайте дома на всякий случай запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про В Днепре на многих улицах внезапно исчезла вода: причина и когда ее вернут

Сегодня, 5 февраля, в Днепре на некоторых улицах внезапно исчезла вода.

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

  • ул. Мандрыковская, 170-246,
  • ул. Космическая, 6,
  • спуск Кодацкий, 2, 4,
  • ул. Волошская,
  • ул. Самотканская,
  • ул. Сурская,
  • ул. Ф. Шопена,
  • ул. Моцарта,
  • ул. Привольная,
  • ул. Старова,
  • ул. Днепровская,
  • ул. Монтажная,
  • ул. Солонянская,
  • ул. В. Гошкевича,
  • ул. Старицкого,
  • ул. Мартовская,
  • ул. Каховская,
  • ул. Августовская,
  • ул. А. Рындовской,
  • ул. Черноморская,
  • ул. Марганцевская,
  • ул. Апрельская,
  • ул. Чаплина Балка,
  • ул. Зоологическая,
  • ул. Мирная,
  • ул. Моршинская.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

  • с. Александровка,
  • с. Одинковка.

Подачу воды также возобновят в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в понедельник будут временно выключать свет: адреса.

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Новости Днепра про В Днепре на многих улицах внезапно исчезла вода: причина и когда ее вернутУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на многих улицах внезапно исчезла вода: причина и когда ее вернутРусский

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