В Днепре на многих улицах внезапно исчезла вода: причина и когда ее вернут

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в понедельник будут временно выключать свет: адреса.

Подачу воды также возобновят в течение дня.

Кроме того, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 5 февраля, в Днепре на некоторых улицах внезапно исчезла вода.

Сделайте дома на всякий случай запасы питьевой и технической воды!

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