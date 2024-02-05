В Днепре на многих улицах внезапно исчезла вода: причина и когда ее вернут

Сегодня, 5 февраля, в Днепре на некоторых улицах внезапно исчезла вода.
Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Кроме того, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:
Подачу воды также возобновят в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в понедельник будут временно выключать свет: адреса.
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