В Днепре на многоэтажке появился трогательный мини-мурал (ФОТО)

В Днепре нарисовали новый мурал.

Фото мурала выложили в сообществе «Приднепровский край».

Появился мурал на одной из многоэтажек на жилом массиве Приднепровск. Местные жители рассказывают, что видели, как его рисовала девушка-художница.

На рисунке изображена девушка с длинными волосами.

Сегодня увидел вот такой маленький мурал на одном из домов нашего городка. Это очень красиво и трогательно. Спасибо художнику за позитив в серый день, – написал днепрянин.

Напомним, ранее патриотический мурал появился на улице Матросской. Еще одну тематическую инсталляцию обустроили в торговом центре в центре Днепра.

А вот на пятиэтажке на улице Квитки Цисык планируют нарисовать огромный мурал с цветами.

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