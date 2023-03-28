В Днепре на Мазепы Volkswagen сбил пенсионера: потерпевший умер в больнице

Там примерно в 21:30 Volkswagen сбил 84-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.
Пострадавшего госпитализировали в больницу. У мужчины диагностировали ушиб головного мозга, закрытую травму грудной клетки, перелом двух ребер, правой плечевой кости и правой голени.
К сожалению, сегодня стало известно, что пенсионер умер.
Об этом сообщают местные СМИ.
Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах и берегите себя!
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском ВАЗ наехал на бетонное ограждение: есть пострадавшие.
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