В Днепре на Мазепы Volkswagen сбил пенсионера: потерпевший умер в больнице

26 марта в Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошла авария.

Там примерно в 21:30 Volkswagen сбил 84-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. У мужчины диагностировали ушиб головного мозга, закрытую травму грудной клетки, перелом двух ребер, правой плечевой кости и правой голени.

К сожалению, сегодня стало известно, что пенсионер умер.

Об этом сообщают местные СМИ.

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах и берегите себя!

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском ВАЗ наехал на бетонное ограждение: есть пострадавшие.

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