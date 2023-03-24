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В Днепре на Матросской появился новый патриотический мурал

Сегодня 17:21
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Очень красиво!

Новости Днепра про В Днепре на Матросской появился новый патриотический мурал

В Днепре на одном из домов по улице Матросской появился патриотический мурал.

Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Рисунок представляет собой желто-голубой флаг с изображением лица женщины со слезами на глазах. Снизу – две строчки из известной украинской песни “Ой у лузі червона калина”: “Нині наша славна Україна зажурилася …. А ми нашу славну Україну розвеселимо”.

Кто автор этой работы – пока неизвестно.

Но получилось очень красиво!

Напомним, ранее мы писали, что в Кении открыли украинский мурал “Зерна культуры”.

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