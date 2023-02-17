В Днепре на маршруты электротранспорта вышли 206 троллейбусов и трамваев

Всего на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.
Расписание движения городского электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad. Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.
Также по городу работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 736 автобусов (из них 148 – большой вместимости).
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