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В Днепре на маршруты электротранспорта вышли 206 троллейбусов и трамваев

Сегодня 08:00
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В Днепре сегодня, 17 февраля, все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме без ограничений по времени по расписанию.

Новости Днепра про В Днепре на маршруты электротранспорта вышли 206 троллейбусов и трамваев

Всего на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения городского электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad. Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot.

Также по городу работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 736 автобусов (из них 148 – большой вместимости).

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Новости Днепра про В Днепре на маршруты электротранспорта вышли 206 троллейбусов и трамваевУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на маршруты электротранспорта вышли 206 троллейбусов и трамваевРусский

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