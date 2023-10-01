В Днепре на Мандрыковской женщина совершила самоубийство, выпрыгнув из окна

Об этом сообщает издание Информатор со ссылкой на собственные источники.
По предварительной информации, 35-летняя женщина выпрыгнула из окна 7 этажа.
Полиция открыла уголовное производство по ст.115 УКУ с примечанием «самоубийство».
Редакция напоминает, что в такие непростые времена особенно важно следить за своим ментальным здоровьем и близкими чувствами.
Если существует проблема, ее обязательно можно решить. В городе работают центры социально психологической помощи и телефоны доверия.
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