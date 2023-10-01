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  • В Днепре на Мандрыковской женщина совершила самоубийство, выпрыгнув из окна

В Днепре на Мандрыковской женщина совершила самоубийство, выпрыгнув из окна

Сегодня 20:26
просмотров

Сегодня на улице Мандрыковская женщина совершила самоубийство.

Новости Днепра про В Днепре на Мандрыковской женщина совершила самоубийство, выпрыгнув из окна

Об этом сообщает издание Информатор со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, 35-летняя женщина выпрыгнула из окна 7 этажа.

Полиция открыла уголовное производство по ст.115 УКУ с примечанием «самоубийство».

Редакция напоминает, что в такие непростые времена особенно важно следить за своим ментальным здоровьем и близкими чувствами.

Если существует проблема, ее обязательно можно решить. В городе работают центры социально психологической помощи и телефоны доверия.

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