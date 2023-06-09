В Днепре на Любарского 45-летний мужчина попал под трамвай: он скончался в больнице

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Грушевского мужчина попал под колеса Skoda: ему раздавило голову.

Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.

9 июня стало известно, что мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщает «Информатор».

Там 45-летний мужчина попал под трамвай маршрута №9.

Вчера, 8 июня, примерно в 21:35 в Днепре на улице Любарского произошла ужасная трагедия.

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