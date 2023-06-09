В Днепре на Любарского 45-летний мужчина попал под трамвай: он скончался в больнице

Там 45-летний мужчина попал под трамвай маршрута №9.
Об этом сообщает «Информатор».
Пострадавшему отрубило обе ноги – его госпитализировали.
9 июня стало известно, что мужчина скончался в больнице.
Все обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Грушевского мужчина попал под колеса Skoda: ему раздавило голову.
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