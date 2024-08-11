В Днепре на Ломовском автомобиль коммунальщиков врезался в кафе

В Днепре сегодня произошло очередное ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро».

На Ломовском в аварию попал автомобиль коммунальщиков.

Перед выездом на мост автомобиль врезался в угол кафе.

Водитель пытался избежать столкновения с другим затормозившим автомобилем, — говорится в сообщении.

Прохожие получили травмированного водителя из автомобиля. Его уже госпитализировали в больницу.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре Hyunda после столкновения с «Таврией» снес электрооопору Таромском.

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