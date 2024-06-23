В Днепре на левом берегу суши подавали с полуобнаженной девушки

Об этом сообщает Telegram-канал «Труха Днепр».
На паркинге девушка на каталке была одета только в короткие шорты и топ, а сверху были сервированы суши.
Какое заведение заказало такую интеграцию неизвестно.
Наверное, это отсылка на знаменитый способ есть суши и другие закуски из обнаженных девушек, который стал знаменит после фильмов о японской мафии.
В комментариях мнения о рекламной акции разделились.
Сегодня мы писали о том, что нужно сборной Украины для выхода в следующую стадию Евро-2024.
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