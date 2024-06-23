В Днепре на левом берегу суши подавали с полуобнаженной девушки

В Днепре местные блоггеры решили провести необычную промоакцию.

Об этом сообщает Telegram-канал «Труха Днепр».

На паркинге девушка на каталке была одета только в короткие шорты и топ, а сверху были сервированы суши.

Какое заведение заказало такую ​​интеграцию неизвестно.

Наверное, это отсылка на знаменитый способ есть суши и другие закуски из обнаженных девушек, который стал знаменит после фильмов о японской мафии.

В комментариях мнения о рекламной акции разделились.

Сегодня мы писали о том, что нужно сборной Украины для выхода в следующую стадию Евро-2024.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: