В Днепре на левом берегу собрались огромные очереди в бюветы с водой (ФОТО)

С вечера 14 августа почти все жители левого берега либо совсем без воды, либо с ней, но со слабым напором в кранах.
Из-за отсутствия водоснабжения очереди из желающих набрать воды наблюдаются у всех бюветов на Левобережном, сообщают в местных телеграмм-каналах.
На Осенней, 5, креативно подошли к решению проблемы с водой. Местный житель подключил свой насос к скважине, чтобы все желающие сделали запасы технической воды.
Заметим, что воды не будет до утра субботы, 17 августа.
Причина – масштабный ремонт водопровода на Солнечной Набережной. Работы продлятся до вечера 16 августа, то есть у многих вода появится утром (до 10:00 или позже) 17 августа.
Сообщается, что предоставить список всех адресов, по которым не будет полностью и частично, нет возможности. Кроме Левобережного воды нет также:
– ж/м Приднепровск;
– ж/м Игрень;
– с. Одинцовка;
– с. Александровка.
Также из-за ремонта водопровода в Днепре перебои с водой в Новомосковске.
Водоснабжения, но по другой причине, нет также в Синельниково. Там произошла авария на водопроводе Днепр – Западный Донбасс.
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