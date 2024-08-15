В Днепре на левом берегу собрались огромные очереди в бюветы с водой (ФОТО)

В бюветы на левом берегу собрались огромные очереди.

С вечера 14 августа почти все жители левого берега либо совсем без воды, либо с ней, но со слабым напором в кранах.

Из-за отсутствия водоснабжения очереди из желающих набрать воды наблюдаются у всех бюветов на Левобережном, сообщают в местных телеграмм-каналах.

На Осенней, 5, креативно подошли к решению проблемы с водой. Местный житель подключил свой насос к скважине, чтобы все желающие сделали запасы технической воды.

Заметим, что воды не будет до утра субботы, 17 августа.

Причина – масштабный ремонт водопровода на Солнечной Набережной. Работы продлятся до вечера 16 августа, то есть у многих вода появится утром (до 10:00 или позже) 17 августа.

Сообщается, что предоставить список всех адресов, по которым не будет полностью и частично, нет возможности. Кроме Левобережного воды нет также:

– ж/м Приднепровск;

– ж/м Игрень;

– с. Одинцовка;

– с. Александровка.

Также из-за ремонта водопровода в Днепре перебои с водой в Новомосковске.

Водоснабжения, но по другой причине, нет также в Синельниково. Там произошла авария на водопроводе Днепр – Западный Донбасс.

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