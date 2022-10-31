В Днепре на левом берегу появилась скважина с водой

В Днепре открыли скважину с водой.

Колонка с водой работает на улице Генерала Захарченко. Об этом сообщили в сообществе на фейсбуке Левобережный-3.

На месте колонки пробурили 20-метровую скважину. Отмечается, что вода скорее техническая, а не питьевая. Ее качество проверили специалисты и сообщили, что оно соответствует всем химическим показателям, но в ней есть определенные биологические элементы. Поэтому пить ее можно только предварительно прокипятив.

Работает колонка без электрического оборудования, поэтому в случае критической ситуации жители могут без проблем ею воспользоваться. Предварительно, продолжается подготовка к открытию еще трех таких скважин на этом массиве.

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