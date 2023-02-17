В Днепре на Лазаряна мужчина напал на женщину и ударил ее в грудь: комментарий полиции

Там мужчина с криками напал на женщину и несколько раз ударил ее в грудь.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Женщина пыталась убежать, но мужчина побежал за ней. Неравнодушные люди помогли днепрянке и вызвали правоохранителей.
Полиция прибыла очень быстро и задержала гражданина. Выяснилось, что мужчина страдает психическим заболеванием.
Как сообщили нам в полиции, его доставили в больницу.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре подросток упал с 5 этажа заброшенного здания.
Читайте также:
Автор:
Сегодня во многих странах отмечают довольно необычный праздник –Европейский день…
В Днепре рыбак провалился под лед.
Житель Днепра создал банду, обманывающую предпринимателей.
В Днепре мужчина в медицинской маске пытался ограбить секонд-хенд.
Сегодня во многих странах отмечают довольно необычный праздник –Европейский день кота. Появился он в 1992 году в Италии. Суть этого дня в том, чтобы еще раз показать домашнему любимцу как сильно его любят. А для тех, кто еще только мечтает…
Нужна ваша помощь!
В пострадавшем от ракетного обстрела рф дома на Победе уже завершили инструментальное обследование.
В Днепре рыбак провалился под лед.
Житель Днепра создал банду, обманывающую предпринимателей.
В Днепре мужчина в медицинской маске пытался ограбить секонд-хенд.
Большая часть жилмассивов Днепра – довольно «молоды» и появились в городе только во второй половине 1980-х годов. Среди них – Ломовской и Каменской. Изначально они задумывались как «своя Венеция», но реальность внесла свою корректировку в планы архитекторов и инженеров. Журналисты…
Жители ЖК по улице Гаванской посетовали, что их городок пытаются захватить.
Подросток выжил.
Подоляк считает, что 24 февраля снова может происходить массированный обстрел в три волны.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!