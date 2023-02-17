В Днепре на Лазаряна мужчина напал на женщину и ударил ее в грудь: комментарий полиции

Сегодня, 17 февраля, на улице Лазаряна произошел странный инцидент.

Там мужчина с криками напал на женщину и несколько раз ударил ее в грудь.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Женщина пыталась убежать, но мужчина побежал за ней. Неравнодушные люди помогли днепрянке и вызвали правоохранителей.

Полиция прибыла очень быстро и задержала гражданина. Выяснилось, что мужчина страдает психическим заболеванием.

Как сообщили нам в полиции, его доставили в больницу.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре подросток упал с 5 этажа заброшенного здания.

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