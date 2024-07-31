В Днепре на Лазаря Глобы сбили 15-летнюю девушку: что известно

В Днепре на улице Лазаря Глобы (ранее – Андрея Фабра) водитель Vokswagen сбил 15-летнюю девушку. Авария произошла во вторник 30 июля около 18:40.
На фотографиях, обнародованных в сети, можно увидеть разбросанные личные вещи девушки, лужу крови, а также правоохранителей, уже работающих на месте.
Предварительно известно, что девушка перебегала дорогу в неположенном месте. В результате полученных травм несовершеннолетняя скончалась в больнице.
По предварительной информации, водитель Volkswagen остался на месте происшествия. Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать полицейские.
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