В Днепре на Квитки Цисык начали рисовать цветочный мурал: как он будет выглядеть (ФОТО)

Его уже начали рисовать.
Об этом сообщил Сергей Белый, главный художник Днепра.
Не скрою — не люблю, когда разрисовывают фасады, но здесь история другая, поэтому хочу объяснить, почему этот мурал будет образцом для других. Сначала торцевую часть фасада комплексно утеплили. Затем фасад оштукатурили и покрасили в первоначальный цвет дома. После – перенесли кондиционеры в определенные места под окна (впоследствии их закроют декоративными корзинами в цвет фасада). И только после всего этого начали наносить мурал. Кстати, он отвечает Меморандуму об уличном искусстве и не имеет фона, – написал он.
Стоит отметить, что на пятиэтажке появится невероятно яркий мурал с желто-голубыми цветами. Автор рисунка – Виктория Улизько, а воплощать его будет художник Александр Бритцев.
В будущем подобные муралы могут «расцвести» и на соседних домах на этой улице.
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