В Днепре на Квитки Цисык горела квартира в многоэтажке: пожарные спасли человека

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 16:19.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на балконе квартиры на четвертом этаже и огонь перекинулся на комнату. Также была угроза распространения пожара на балконы верхних этажей. Кроме того, произошло задымление лестничной клетки.
Возгорание локализовали в 16:45 и ликвидировали в 16:51. Огонь уничтожил балкон, повредил вещи домашнего обихода, мебель и внутреннюю облицовку стен комнаты. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.
Во время тушения пожара ГСЧС-ники спасли человека (данные устанавливаются).
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем, особенно в быту!
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