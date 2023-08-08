Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре на Квитки Цисык горела квартира в многоэтажке: пожарные спасли человека

В Днепре на Квитки Цисык горела квартира в многоэтажке: пожарные спасли человека

Сегодня 07:19
просмотров

Вчера, 7 августа, на улице Квитки Цисык (ранее - Гули Королевой) произошел пожар в девятиэтажке - там на четвертом этаже горела квартира.

Новости Днепра про В Днепре на Квитки Цисык горела квартира в многоэтажке: пожарные спасли человека

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 16:19.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на балконе квартиры на четвертом этаже и огонь перекинулся на комнату. Также была угроза распространения пожара на балконы верхних этажей. Кроме того, произошло задымление лестничной клетки.

Возгорание локализовали в 16:45 и ликвидировали в 16:51. Огонь уничтожил балкон, повредил вещи домашнего обихода, мебель и внутреннюю облицовку стен комнаты. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.

Новости Днепра про В Днепре на Квитки Цисык горела квартира в многоэтажке: пожарные спасли человека

Новости Днепра про В Днепре на Квитки Цисык горела квартира в многоэтажке: пожарные спасли человека

Во время тушения пожара ГСЧС-ники спасли человека (данные устанавливаются).

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем, особенно в быту!

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Квитки Цисык горела квартира в многоэтажке: пожарные спасли человекаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Квитки Цисык горела квартира в многоэтажке: пожарные спасли человекаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Переименование Новомосковска: как жители могут предложить название
Новости Днепра
Сегодня 08:00
Переименование Новомосковска: как жители могут предложить название

В Украине продолжается дерусификация и декоммунизация топонимов. Переименовывают населенные пункты,…

Сегодня в Днепре снова будут выключать свет на 10 часов: все адреса
Новости Днепра
Сегодня 06:45
Сегодня в Днепре снова будут выключать свет на 10 часов: все адреса

Заряжайте все! 

Лобовое столкновение на Сичеславской Набережной в Днепре: травмировались двое взрослых и ребенок
Новости Днепра
Вчера 21:59
Лобовое столкновение на Сичеславской Набережной в Днепре: травмировались двое взрослых и ребенок

В понедельник, 7 августа, в Днепре на Сичеславской Набережной произошло…

Последний раз видели в больнице: на Днепропетровщине без вести пропал 53-летний мужчина с травмой головы
Новости Днепра
Вчера 19:58
Последний раз видели в больнице: на Днепропетровщине без вести пропал 53-летний мужчина с травмой головы

Пятый день ищут жителя Кривого Рога Александра Закладного.

Последние новости

Могут ли родителей заставить покупать детям школьную форму: в горсовете Днепра дали ответ
Могут ли родителей заставить покупать детям школьную форму: в горсовете Днепра дали ответ

Меньше чем через месяц школьники в Днепре могут вернуться за парты.

Сегодня 10:00
7
просмотров
Мины не помешают: в Одессе планируют открыть пляжный сезон
Мины не помешают: в Одессе планируют открыть пляжный сезон

В Одессе планируют открыть пляжный сезон уже в эти выходные.

Сегодня 09:35
6
просмотров
Доставайте удочки: на Днепропетровщине официально разрешили ловить рыбу
Доставайте удочки: на Днепропетровщине официально разрешили ловить рыбу

С 7 августа в Днепропетровской области официально разрешили ловить рыбу.

Сегодня 09:05
10
просмотров
В горсовете рассказали, будут ли в этом году в Днепре линейки 1 сентября
В горсовете рассказали, будут ли в этом году в Днепре линейки 1 сентября

В Днепре активно готовятся к новому учебному году, ведь к моменту, когда дети должны вернуться за парты, осталось меньше месяца.

Сегодня 08:35
5
просмотров
Переименование Новомосковска: как жители могут предложить название
Переименование Новомосковска: как жители могут предложить название

В Украине продолжается дерусификация и декоммунизация топонимов. Переименовывают населенные пункты, улицы и т.д.

Сегодня 08:00
5
просмотров
Сегодня в Днепре снова будут выключать свет на 10 часов: все адреса
Сегодня в Днепре снова будут выключать свет на 10 часов: все адреса

Заряжайте все! 

Сегодня 06:45
5
просмотров
Погода на 8 августа: в Днепре ожидается солнечный день
Погода на 8 августа: в Днепре ожидается солнечный день

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
5
просмотров
Лобовое столкновение на Сичеславской Набережной в Днепре: травмировались двое взрослых и ребенок
Лобовое столкновение на Сичеславской Набережной в Днепре: травмировались двое взрослых и ребенок

В понедельник, 7 августа, в Днепре на Сичеславской Набережной произошло серьезное ДТП.

Вчера 21:59
6
просмотров
В Днепре с 10 по 15 августа будут отключать газ: все адреса
В Днепре с 10 по 15 августа будут отключать газ: все адреса

Ищите свой адрес и готовьтесь.

Вчера 21:21
9
просмотров
В Днепре и области проверили качество питьевой воды: какие отклонения нашли
В Днепре и области проверили качество питьевой воды: какие отклонения нашли

В Днепре проверили качество питьевой воды.

Вчера 20:35
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх