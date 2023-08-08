В Днепре на Квитки Цисык горела квартира в многоэтажке: пожарные спасли человека

Вчера, 7 августа, на улице Квитки Цисык (ранее - Гули Королевой) произошел пожар в девятиэтажке - там на четвертом этаже горела квартира.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 16:19.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на балконе квартиры на четвертом этаже и огонь перекинулся на комнату. Также была угроза распространения пожара на балконы верхних этажей. Кроме того, произошло задымление лестничной клетки.

Возгорание локализовали в 16:45 и ликвидировали в 16:51. Огонь уничтожил балкон, повредил вещи домашнего обихода, мебель и внутреннюю облицовку стен комнаты. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.

Во время тушения пожара ГСЧС-ники спасли человека (данные устанавливаются).

Пожалуйста, будьте осторожны с огнем, особенно в быту!

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