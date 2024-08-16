В Днепре на Красном Камне мужчина выпал из окна: комментарий полиции

В жилом микрорайоне Красный Камень в Днепре мужчина выпал из окна.

В Днепре в жилом микрорайоне Красный Камень горожане заметили мужчину, который без сознания лежал на земле.

В местных Telegram каналах обнародовали видео с места событий. Предварительно известно, что мужчина выпал из окна, выжил ли он неизвестно. На опубликованных кадрах можно заметить, что к нему подошли небезразличные граждане.

На место вызвали правоохранителей.

Корреспонденты Dnepr.Info обратились в полицию и узнали детали инцидента от спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник:

Событие зафиксировано, мужчина жив.

Также спикер отметила, что произошел несчастный случай. Вероятно, мужчина упал.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре спасают выпавшего из окна 2-летнего ребенка из-за плохо установленной москитной сети.

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