В Днепре на козырьке подъезда обнаружили труп: что говорят в полиции

Предварительно, мужчина выпал из окна многоэтажного дома.

В воскресенье, 28 января, в Днепре на Солнечной Набережной на козырьке подъезда одной из многоэтажек обнаружили тело мужчины. Предварительно, он выпал из окна.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что от полученных травм мужчина умер сразу. На место вызвали правоохранителей.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство.

Правоохранители устанавливают личность мужчины, – добавили в полиции.

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