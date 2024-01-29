В Днепре на козырьке подъезда обнаружили труп: что говорят в полиции

В воскресенье, 28 января, в Днепре на Солнечной Набережной на козырьке подъезда одной из многоэтажек обнаружили тело мужчины. Предварительно, он выпал из окна.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что от полученных травм мужчина умер сразу. На место вызвали правоохранителей.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что предварительная правовая квалификация – самоубийство.
Правоохранители устанавливают личность мужчины, – добавили в полиции.
Читайте также:
Автор:
Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.
Пока это касается жителей города Желтые Воды и села Надеждовка…
Вчера вечером россияне атаковали Днепропетровщину беспилотником типа "Shahed".
Нужна ваша помощь!
Днепр – город в котором есть несколько балок. В каждой из них живут люди. Долгая – не исключение. Она известна со дня основания города и за все это время называлась по-разному. Первое ее название – Боброва, потом Жандармская, после –…
Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.
В Днепре снова некоторые трамваи поедут в последний рейс раньше.
В Днепре лебединый бум.
Днепр – один из самых криминальных городов Восточной Европы.
Пока это касается жителей города Желтые Воды и села Надеждовка Криворожского района.
Вчера вечером россияне атаковали Днепропетровщину беспилотником типа "Shahed".
Нужна ваша помощь!
Хорошего дня, друзья!
В Днепре новую семью нашли для собачки, которую прошлая хозяйка выгнала из-за громкого лая.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!