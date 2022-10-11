В Днепре на Космической в результате ДТП повреждено 4 авто: пострадала женщина

По данным полиции, Chevrolet двигался сверху Космической. На повороте он въехал в забор. Он упал и повредил припаркованные Citroën и Mazda. После этого автомобиль столкнулся с ВАЗ, который поворачивал, и протянул его примерно на метр. Пассажирка ВАЗ получил травмы.
На место происшествия прибыли патрульные. Оказалось, что водитель Chevrolet мог быть пьян. Пострадавшая была доставлена в больницу No16.
Все обстоятельства будут установлены следователем по ДТП.
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