В Днепре на Космической произошло смертельное ДТП

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.
Инцидент произошел во вторник, 23 июля. Водитель за рулем Peugeot 206 сбил 68-летнего мужчину и 68-летнюю женщину. Пострадавшие госпитализированы.
У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правой седалищной кости, также у нее были сломаны голени, — говорится в сообщении.
К сожалению, пострадавшая вчера скончалась в больнице.
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