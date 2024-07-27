В Днепре на Космической произошло смертельное ДТП

В Днепре на улице Космической Peugeout 206 сбил 68-летнего мужчину и 68-летнюю женщину.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел во вторник, 23 июля. Водитель за рулем Peugeot 206 сбил 68-летнего мужчину и 68-летнюю женщину. Пострадавшие госпитализированы.

У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правой седалищной кости, также у нее были сломаны голени, — говорится в сообщении.

К сожалению, пострадавшая вчера скончалась в больнице.

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