В Днепре на Космодромной нашли боевую гранату: комментарий полиции

Об этом сообщают местные ТГ-каналы.
Отмечается, что боеприпас был без предохранительного кольца.
Днепряне вызвали правоохранителей.
Мы обратились в полицию за комментарием. Нам подтвердили эту информацию и сообщили, что на месте работала взрывотехническая служба.
Специалисты изъяли опасный предмет. Продолжается проверка.
Отметим: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линии “101” или “102”.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «заминировали» все колледжи и здание СБУ: подробности.
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