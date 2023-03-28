В Днепре на Космодромной нашли боевую гранату: комментарий полиции

В Днепре сегодня, 28 марта, на улице Космодромной местные жители обнаружили боевую гранату.

Об этом сообщают местные ТГ-каналы.

Отмечается, что боеприпас был без предохранительного кольца.

Днепряне вызвали правоохранителей.

Мы обратились в полицию за комментарием. Нам подтвердили эту информацию и сообщили, что на месте работала взрывотехническая служба.

Специалисты изъяли опасный предмет. Продолжается проверка.

Отметим: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните на линии “101” или “102”.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре «заминировали» все колледжи и здание СБУ: подробности.

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