В Днепре на Короленко BMW повис на дереве: что произошло

Сегодня, 2 марта, в Днепре на перекрестке улиц Короленко и Светлова произошла авария. Там столкнулись Ford и BMW.
В результате столкновения последний врезался в дерево и повис на нем.
Об этом сообщает «Информатор».
К счастью, никто не пострадал.
Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.
Будьте осторожны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре трамвай №12 сошел с рельсов. Также читайте: в Днепре на Калиновой сбили мужчину на пешеходном переходе (Видео момента).
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