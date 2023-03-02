В Днепре на Короленко BMW повис на дереве: что произошло

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня, 2 марта, в Днепре на перекрестке улиц Короленко и Светлова произошла авария. Там столкнулись Ford и BMW.

В результате столкновения последний врезался в дерево и повис на нем.

Об этом сообщает «Информатор».

К счастью, никто не пострадал.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

Будьте осторожны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре трамвай №12 сошел с рельсов. Также читайте: в Днепре на Калиновой сбили мужчину на пешеходном переходе (Видео момента).

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