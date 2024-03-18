В Днепре на кольце Победы произошло ДТП: на месте аварии видели «скорую» (ВИДЕО)

Все обстоятельства будет выяснять патрульная полиция. Пока информации о пострадавших не поступало.

Рядом с местом ДТП по состоянию на 18:40 затруднено движение.

На кольце в сторону улицы Космической образовалась пробка из-за аварии. На месте инцидента также стоит скорая, сообщает Dnepr.info.

В Украине с помощью онлайн сервисов можно не только проверить…

Жилой массив в Днепре почти полностью останется без воды на…

Где и как житель Днепра может проверить свою кредитную историю: инструкция В Украине с помощью онлайн сервисов можно не только проверить свою кредитную историю, но и подать заявку на кредит, зарегистрировать утерю паспорта, чтобы предотвратить его использования мошенниками. 1 просмотров