В Днепре на кольце Победы произошло ДТП: на месте аварии видели «скорую» (ВИДЕО)

Вечером 18 марта на жилом массиве Победа произошло ДТП.
На кольце в сторону улицы Космической образовалась пробка из-за аварии. На месте инцидента также стоит скорая, сообщает Dnepr.info.
Рядом с местом ДТП по состоянию на 18:40 затруднено движение.
Все обстоятельства будет выяснять патрульная полиция. Пока информации о пострадавших не поступало.
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