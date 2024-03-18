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  • В Днепре на кольце Победы произошло ДТП: на месте аварии видели «скорую» (ВИДЕО)

В Днепре на кольце Победы произошло ДТП: на месте аварии видели «скорую» (ВИДЕО)

Сегодня 18:46
просмотров

На ж/м Победа произошло ДТП.

Новости Днепра про В Днепре на кольце Победы произошло ДТП: на месте аварии видели

Вечером 18 марта на жилом массиве Победа произошло ДТП.

На кольце в сторону улицы Космической образовалась пробка из-за аварии. На месте инцидента также стоит скорая, сообщает Dnepr.info.

Рядом с местом ДТП по состоянию на 18:40 затруднено движение.

Все обстоятельства будет выяснять патрульная полиция. Пока информации о пострадавших не поступало.

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