В Днепре на Каверина в пожаре чуть не погиб дедушка

В Днепре на улице Каверина загорелась квартира. В пожаре пострадал 75-летний дедушка.

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.

Вечером 15 февраля по улице Каверина из окон квартиры на третьем этаже шел густой дым. Спасатели попали в задымленную квартиру и обнаружили там дедушку, который нуждался в помощи.

Его вывели на улицу и передали медикам, которые доставили пенсионера в больницу с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.

Огонь повредил вещи домашнего обихода на общей площади 2 кв. м.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: