В Днепре на Каверина в пожаре чуть не погиб дедушка

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.
Вечером 15 февраля по улице Каверина из окон квартиры на третьем этаже шел густой дым. Спасатели попали в задымленную квартиру и обнаружили там дедушку, который нуждался в помощи.
Его вывели на улицу и передали медикам, которые доставили пенсионера в больницу с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.
Огонь повредил вещи домашнего обихода на общей площади 2 кв. м.
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