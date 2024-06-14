В Днепре на кассе АТБ ножом ранили мужчину: полиция сообщила новые детали

Полиция сообщила детали конфликта в АТБ, где посетитель супермаркета ударил другого ножом.
Конфликт у кассы магазина завершился ножевым ранением. О кровавой драке правоохранителям сообщил случайный свидетель.
Прибывшие по вызову полицейские установили, что между двумя посетителями у кассы местного супермаркета возникла ссора. Словесную перепалку мужчины продолжили на улице. В это время мимо проходил подозреваемый, доставший нож и ударивший пострадавшего в спину.
Свидетели происшествия сразу же вызвали полицию и скорую.
Правоохранители задержали нападающего в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
14 июня суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Продолжается следствие.
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