В Днепре на Каруны стоят трамваи: причина

Будьте внимательны!

Сегодня, 26 апреля, в Днепре на улице Каруны остановилось движение трамваев №6 и №9.

Фото опубликовали местные Telegram-каналы.

Как выяснилось, там на трамвайных рельсах сломалась легковушка Volkswagen.

Как долго трамваи не будут курсировать – пока неизвестно.

Поэтому учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что из-за очередей в McDonald’s парализовало Слобожанский проспект в Днепре (ВИДЕО).

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