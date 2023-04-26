В Днепре на Каруны стоят трамваи: причина

Сегодня, 26 апреля, в Днепре на улице Каруны остановилось движение трамваев №6 и №9.
Фото опубликовали местные Telegram-каналы.
Как выяснилось, там на трамвайных рельсах сломалась легковушка Volkswagen.
Как долго трамваи не будут курсировать – пока неизвестно.
Поэтому учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что из-за очередей в McDonald’s парализовало Слобожанский проспект в Днепре (ВИДЕО).
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