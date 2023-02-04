В Днепре на Калиновой пьяный мужчина залез на крышу и отказался слезать (ВИДЕО)

Сначала днепрянин в состоянии алкогольного опьянения зафиксировался на пожарной лестнице в районе третьего этажа. На уговоры жителей дома спуститься вниз он не реагировал, поэтому пришлось звать на помощь полицейских. Однако и на их просьбы мужчина не обращал внимания.
В местных Telegram-каналах распространили видео с места событий.
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