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В Днепре на Калиновой ночью горел Hyundai (ФОТО)

Сегодня 11:06
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Сегодня ночью на Калиновой горела легковушка.

Новости Днепра про В Днепре на Калиновой ночью горел Hyundai (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 02:21.

На место оперативно прибыли пожарные. Они установили, что на временной остановке загорелся Hyundai Accent.

Возгорание локализовали в 02:43 и ликвидировали в 02:49. Огонь повредил багажный отсек на площади 2 кв. м.

Новости Днепра про В Днепре на Калиновой ночью горел Hyundai (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре на Калиновой ночью горел Hyundai (ФОТО)

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники. 

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре произошел пожар в элитном ЖК на Симферопольской: что известно.

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