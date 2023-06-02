В Днепре на Калиновой ночью горел Hyundai (ФОТО)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 02:21.
На место оперативно прибыли пожарные. Они установили, что на временной остановке загорелся Hyundai Accent.
Возгорание локализовали в 02:43 и ликвидировали в 02:49. Огонь повредил багажный отсек на площади 2 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре произошел пожар в элитном ЖК на Симферопольской: что известно.
Читайте также:
Автор:
Спасатели деблокировали из разбитого авто женщину.
Вчера вечером, 1 июня, в ЖК Panorama, что на улице…
Стали известны подробности ужасной аварии на Сичеславской Набережной.
Сделайте на всякий случай запасы!
Мы обратились за комментарием в полицию.
Спасатели деблокировали из разбитого авто женщину.
Вчера вечером, 1 июня, в ЖК Panorama, что на улице Симферопольской, произошел пожар.
Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 2 июня, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 208910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 танков, 12 ББМ и 27 артсистем.
2 июня 2023 с 10:00 до 19:00 закрывается движение трамваев по ул. Роман Шухевич. В этой связи внесены изменения в работу трамвайных маршрутов №5 и №14.
В ночь с 1 на 2 июня армия россии атаковала Никополь из тяжелой артиллерии.
Россияне сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 25 вражеских атак.
Российские военные в ходе массированной атаки сегодня ночью, 2 июня, выпустили по Украине 15 крылатых ракет и 18 дронов-камикадзе.
В Днепре фанаты футбольного клуба "Днепр" продолжают проводить благотворительные акции в поддержку ВСУ. На этот раз лотом лотереи стала футболка игрока ФК “Днепр” Романа Зозули. Подписи на ней оставила вся команда.
В четверг, 1 июня, Национальный банк Украины ввел памятную монету “Рожденный в Украине”. Она посвящена маленьким украинцам, которые родились и вынуждены жить во время войны. До начала полномасштабного вторжения российских войск в Украине проживало более семи миллионов детей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!