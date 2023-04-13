В Днепре на Калиновой горела квартира: пожарные спасли мужчину и котика

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, пожарные установили, что из квартиры, расположенной на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома, идет дым.
Сотрудники ГСЧС попали в задымленное помещение и обнаружили там 56-летнего мужчину. Спасатели вынесли пострадавшего на воздух и передали медикам. От госпитализации он отказался.
Также во время ликвидации возгорания сотрудники Службы спасения вынесли на свежий воздух кота из квартиры на пятом этаже и передали владелице.
Пожар локализовали в 20:07 и ликвидировали в 20:29. Огонь повредил вещи домашнего обихода на общей площади 20 кв. м.
К месту вызова привлекли 18 человек личного состава и 5 единиц техники.
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