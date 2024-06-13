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В Днепре на Калнышевского ночью неизвестные подожгли еще одно авто

Сегодня 10:40
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В Днепре на улице Петра Калнышевского неизвестные подожгли автомобиль.

Видео и фото с этим случаем распространилось в местных группах Telegram.

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По предварительной информации, на проспекте Петра Калнышевского у дома №22 горил микроавтобус Renault. Предполагается, что его специально подожгли — рядом находились пустые канистры из-под бензина.

Кроме того, произошло довольно странное совпадение, ведь 10 июня ночью в том же районе на улице Яркой неизвестные подожгли микроавтобус военных. Известно, что хулиганы самостоятельно изготовили коктейли Молотова, бросили их в машину и, когда она загорелась, скрылись. Полиция до сих пор их разыскивает. Впоследствии это событие прокомментировал один из военных и объявил о вознаграждении за предоставление полной информации о причастных к преступлению лиц или их поимке.

Корреспонденты dnepr.info получили комментарий от пресс-секретаря Днепровского районного управления полиции Алины Стадник. Она доложила, что в настоящее время правоохранители устанавливают причастных к преступлению лиц, а также сообщила, что автомобиль принадлежит местному жителю, не военному.

Напомним, вчера мы писали, что в Днепре на проспекте Калнышевского сбили девушку с собакой (ВИДЕО).

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