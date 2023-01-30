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  • В Днепре на Кайдакском мосту произошло тройное ДТП: столкнулись ВАЗ и два грузовика (ФОТО)

В Днепре на Кайдакском мосту произошло тройное ДТП: столкнулись ВАЗ и два грузовика (ФОТО)

Сегодня 18:18
просмотров

Сегодня, 30 января, около 15:35 в Днепре на Кайдакском мосту произошла тройная авария.

Новости Днепра про В Днепре на Кайдакском мосту произошло тройное ДТП: столкнулись ВАЗ и два грузовика (ФОТО)

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, на мосту столкнулись ВАЗ и два грузовика: «Tata LPT 613» и «Isuzu NQR 71P».

В результате столкновения водителя грузового автомобиля «Isuzu» зажало в автомобиле. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали 24-летнего мужчину и передали работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Новости Днепра про В Днепре на Кайдакском мосту произошло тройное ДТП: столкнулись ВАЗ и два грузовика (ФОТО)

Водители других транспортных средств от медицинской помощи отказались.

Представители национальной полиции будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

Новости Днепра про В Днепре на Кайдакском мосту произошло тройное ДТП: столкнулись ВАЗ и два грузовика (ФОТО)

Новости Днепра про В Днепре на Кайдакском мосту произошло тройное ДТП: столкнулись ВАЗ и два грузовика (ФОТО)

Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя!

Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра столкнулись Nissan и Toyota

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Новости Днепра про В Днепре на Кайдакском мосту произошло тройное ДТП: столкнулись ВАЗ и два грузовика (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре на Кайдакском мосту произошло тройное ДТП: столкнулись ВАЗ и два грузовика (ФОТО)Русский

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