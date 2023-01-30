В Днепре на Кайдакском мосту произошло тройное ДТП: столкнулись ВАЗ и два грузовика (ФОТО)

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области, на мосту столкнулись ВАЗ и два грузовика: «Tata LPT 613» и «Isuzu NQR 71P».
В результате столкновения водителя грузового автомобиля «Isuzu» зажало в автомобиле. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали 24-летнего мужчину и передали работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
Водители других транспортных средств от медицинской помощи отказались.
Представители национальной полиции будут устанавливать все обстоятельства ДТП.
Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя!
Напомним, ранее мы писали, что в центре Днепра столкнулись Nissan и Toyota.
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