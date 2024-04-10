В Днепре на ходу вспыхнул грузовик: подробности от ГСЧС

Вызов в ГСЧС поступил сегодня в 16:45.
На улице Космической вспыхнул грузовик.
Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что на проезжей части дороги горит грузовой автомобиль Iveco 75 E17 на площади 6 кв. м.
Полностью потушить грузовик удалось в 17:27.
В результате происшествия погибших и травмированных нет.
К тушению пожара привлечены 9 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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