В Днепре на ходу вспыхнул грузовик: подробности от ГСЧС

Последние несколько десятков лет Днепр активно развивается в строительном плане. На улицах города появляются современные здания, часто они сменяют маленькие старые дома, но не редко появляются на месте, где раньше также стояли большие строения. Так было с торговым центром «Атриум»,…

3 просмотров