В Днепре на Херсонской ограбили машину военного

Сегодня, 5 февраля, в Днепре на улице Херсонской неизвестные ограбили машину.

Злоумышленники разбили окно и вытащили из автомобиля некоторые вещи.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный».

Позже оказалось, что машина принадлежит военному, который вернулся из задания. Из автомобиля украли спальник, аккумулятор и специальную зарядку для него. Вещи покупались в США и использовались для выполнения задач на фронте.

Общая сумма ущерба около 60 тысяч гривен.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Электрической столкнулись ВАЗ и Toyota.

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