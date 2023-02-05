В Днепре на Херсонской ограбили машину военного

Злоумышленники разбили окно и вытащили из автомобиля некоторые вещи.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный».
Позже оказалось, что машина принадлежит военному, который вернулся из задания. Из автомобиля украли спальник, аккумулятор и специальную зарядку для него. Вещи покупались в США и использовались для выполнения задач на фронте.
Общая сумма ущерба около 60 тысяч гривен.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Электрической столкнулись ВАЗ и Toyota.
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