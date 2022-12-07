В Днепре на Гладкова из-за утечки воды из коллектора образовался каток (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре дети уже катаются на льду у косы на Победе (ФОТО).

Водители пытаются объезжать этот участок, поскольку есть риск заноса.

Из-за низкой температуры вода превратилась в лед. К утру 7 декабря ситуация не изменилась. Гололедица по всей ширине дороги. Лед заходит даже во двор дома №12.

Об этом пишет « Информатор».

Течение начиналось в районе дома №16. Вода стекала вниз по дороге.

Вчера, 6 декабря, на Гладкова произошла утечка воды из коллектора.

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