В Днепре на Гладкова из-за утечки воды из коллектора образовался каток (ФОТО)

Течение начиналось в районе дома №16. Вода стекала вниз по дороге.
Об этом пишет «Информатор».
Из-за низкой температуры вода превратилась в лед. К утру 7 декабря ситуация не изменилась. Гололедица по всей ширине дороги. Лед заходит даже во двор дома №12.
Водители пытаются объезжать этот участок, поскольку есть риск заноса.
Вода продолжает течь. Учитывайте эту информацию.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре дети уже катаются на льду у косы на Победе (ФОТО).
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