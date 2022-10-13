В Днепре на Гладкова мужчина ночью убегал от кактуса

Инцидент произошел на улице Гладкова. 37-летний мужчина ночью выбежал из своей квартиры и побежал к соседям, потому что испугался кактуса. Он рассказал, что в его квартире как чужие люди — женщина и мужчина, пишет Дніпро Оперативний.
Мужчина указывал на кактус и говорил, что растение превращалось то в женщину то в мужчину. Он был уверен, что эти люди хотят причинить ему вред. Поэтому он отбивался от них, а затем выбежал из квартиры.
Отмечается, что кроме галлюцинаций мужчина перестал узнавать предметы в комнате и пытался их сломать.
На место инцидента вызвали медиков, доставивших мужчину в психбольницу.
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