В Днепре на Героев Крут сбили женщину на пешеходном переходе: появилось видео

13 марта на улице Героев Крут водитель сбил женщину, переходившую дорогу на «зебре».
Видео момента ДТП опубликовали в телеграмм-канале «Днепр Оперативный». Очевидцы сообщают, что на месте работала патрульная полиция, зафиксировавшая нарушения и разбираться в обстоятельствах аварии.
Предварительно известно, что женщина жива. Судя по видео, водитель двигался по проспекту Яворницкого, а затем повернул в сторону улицы Героев Крут и не заметил переходившую в то время днепрянку. Впрочем, окончательные выводы сделает следователь.
Отметим, несмотря на то, что сегодня хорошая погода и дороги на проезде, это уже не первое ДТП за день. Ранее сообщалось об авариях на Победе, Сечевых Стрельцах и вблизи Нового моста. Всюду обошлось без жертв. Будьте осторожны.
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