В Днепре на Гагарина военный взрывал гранаты в квартире

Как стало известно от полиции, в одной из квартир мужчина взорвал несколько граната, а затем устроил стрельбу.
К счастью, никто не пострадал. После шести часов переговоров полицейские задержали злоумышленника.
Как выяснилось – это 32-летний военнослужащий, разыскиваемый за кражу оружия. Он арендовал квартиру по проспекту Гагарина в Днепре. Мужчину задержали.
С места происшествия изъяли автомат Калашникова и фрагменты гранат.
По данному факту открыто три уголовных производства: по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
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