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В Днепре на Гагарина военный взрывал гранаты в квартире

Сегодня 10:19
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Ночью на Гагарина в одном из домов возле ТРЦ "Дафи" слышали взрывы и выстрелы.

Новости Днепра про В Днепре на Гагарина военный взрывал гранаты в квартире

Как стало известно от полиции, в одной из квартир мужчина взорвал несколько граната, а затем устроил стрельбу.

К счастью, никто не пострадал. После шести часов переговоров полицейские задержали злоумышленника.

Новости Днепра про В Днепре на Гагарина военный взрывал гранаты в квартире

Как выяснилось – это 32-летний военнослужащий, разыскиваемый за кражу оружия. Он арендовал квартиру по проспекту Гагарина в Днепре. Мужчину задержали.

С места происшествия изъяли автомат Калашникова и фрагменты гранат.

Новости Днепра про В Днепре на Гагарина военный взрывал гранаты в квартире

Новости Днепра про В Днепре на Гагарина военный взрывал гранаты в квартире

По данному факту открыто три уголовных производства: по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

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