В Днепре на Фланговой произошел сильный пожар: что известно

Сегодня, 15 декабря, в 10:10 на линию 101» сообщили о пожаре на улице Фланговой в Днепре.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно выехали спасатели, там они установили, что на территории частного домовладения горит летняя кухня.

Возгорание локализовали в 10:35 и ликвидировали в 10:58. Огонь повредил кровлю и имущество на общей площади 70 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: