В Днепре на Фланговой произошел сильный пожар: что известно

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место происшествия оперативно выехали спасатели, там они установили, что на территории частного домовладения горит летняя кухня.
Возгорание локализовали в 10:35 и ликвидировали в 10:58. Огонь повредил кровлю и имущество на общей площади 70 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Читайте також:
Автор:
В Новополье Криворожского района произошел несчастный случай.
Сегодня, 15 декабря, на Днепропетровщине могут выключать свет в любой…
Сегодня, 15 декабря, до воздушной тревоги и после ее объявления…
В Днепре спасают сотрудника ГСЧС, получившего ранения во время разминирования.
До Нового года осталось две недели. В Днепре открываются елочные базары, а в магазинах появились различные украшения на елку: шарики, дождик, мишура и прочее. Журналисты dnepr.info решили выяснить, как можно украсить елку, если на аксессуары для этого новогоднего дерева есть…
Сегодня с самого утра оккупационные войска обстреливают Никополь из артиллерии.
В Новополье Криворожского района произошел несчастный случай.
В Днепре рассказали, когда начнутся каникулы у школьников.
Почти у каждого старинного дома в Днепре есть своя история и отдельно – легенды, появившиеся уже после того, как дом «прожил» не один десяток лет. Одно из самых загадочных зданий города находится в Нагорном районе Днепра. В народе его называют…
На павлоградских билбордах появилась странная реклама.
Сегодня, 15 декабря, на Днепропетровщине могут выключать свет в любой момент, ведь в области применяются экстренные отключения электричества.
Рисунок школьницы из Днепра теперь висит в кабинете Дениса Монастырского.
Сегодня, 15 декабря, до воздушной тревоги и после ее объявления в 10.14 жители Кривого Рога слышали взрывы.
В Днепре спасают сотрудника ГСЧС, получившего ранения во время разминирования.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!