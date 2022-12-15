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В Днепре на Фланговой произошел сильный пожар: что известно

Сегодня 13:47
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Сегодня, 15 декабря, в 10:10 на линию 101» сообщили о пожаре на улице Фланговой в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре на Фланговой произошел сильный пожар: что известно

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно выехали спасатели, там они установили, что на территории частного домовладения горит летняя кухня.

Возгорание локализовали в 10:35 и ликвидировали в 10:58. Огонь повредил кровлю и имущество на общей площади 70 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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