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В Днепре на фасаде пятиэтажки зацветут весенние цветы (ФОТО)

Сегодня 11:46
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В Днепре на левом берегу появится новый мурал.

Новости Днепра про В Днепре на фасаде пятиэтажки зацветут весенние цветы (ФОТО)

Так, на пятиэтажке по улице Квитки Цисык (бывшая Гули Королевой) планируют нарисовать яркий мурал. Осенью среди жителей района объявили конкурс на самый лучший эскиз, и вот удалось выбрать победителя. Об этом рассказали в сообществе «Райончик».

Автор победного эскиза Виктория Улизько вдохновилась новым названием улицы и предложила яркий цветочный концепт. Отмечается, что в будущем подобные муралы могут «расцвести» и на соседних домах на этой улице.

Это такой месседж, символ победы и обновления, процветания Украины, — говорится в сообщении.

Перед тем как на фасаде появится мурал, стену утеплят. Работы планируют начать с приходом стабильного тепла – в апреле.

Вот так дом фасад дома выглядит сейчас:

Новости Днепра про В Днепре на фасаде пятиэтажки зацветут весенние цветы (ФОТО)

Обновленный фасад может выглядеть так:

Новости Днепра про В Днепре на фасаде пятиэтажки зацветут весенние цветы (ФОТО)

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