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  • В Днепре на Электрической микроавтобус сбил 14-летнего парня на велосипеде: что с пострадавшим

В Днепре на Электрической микроавтобус сбил 14-летнего парня на велосипеде: что с пострадавшим

Сегодня 16:51
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Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
Новости Днепра про В Днепре на Электрической микроавтобус сбил 14-летнего парня на велосипеде: что с пострадавшим

Фото условное.

Вчера вечером, 17 августа, в Днепре на перекрестке улиц Электрическая и Евгения Маланюка произошла авария.

Там водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter сбил 14-летнего велосипедиста.

Об этом сообщает «Информатор».

На место происшествия вызвали правоохранителей и медиков.

Подросток получил травмы. У него диагностировали ушиб головного мозга и черепную гематому.

По указанному факту правоохранители открыли уголовное производство. Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

Напомним, ранее мы писали, что в Павлограде маршрутка сбила 12-летнюю девочку.

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Новости Днепра про В Днепре на Электрической микроавтобус сбил 14-летнего парня на велосипеде: что с пострадавшимУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Электрической микроавтобус сбил 14-летнего парня на велосипеде: что с пострадавшимРусский

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