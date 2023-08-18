В Днепре на Электрической микроавтобус сбил 14-летнего парня на велосипеде: что с пострадавшим

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Вчера вечером, 17 августа, в Днепре на перекрестке улиц Электрическая и Евгения Маланюка произошла авария.

Там водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter сбил 14-летнего велосипедиста.

Об этом сообщает «Информатор».

На место происшествия вызвали правоохранителей и медиков.

Подросток получил травмы. У него диагностировали ушиб головного мозга и черепную гематому.

По указанному факту правоохранители открыли уголовное производство. Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

Напомним, ранее мы писали, что в Павлограде маршрутка сбила 12-летнюю девочку.

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