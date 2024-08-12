В Днепре на два месяца хотят перекрыть проезжую часть по ул. Князя Владимира Великого: как будет курсировать транспорт

В центре Днепра планируют отремонтировать ливневую канализацию, но чтобы начать работы, необходимо на два месяца перекрыть дорогу по улице Князя Владимира Великого. Запретить движение транспорта могут на участке от дома №2-Б до улицы Европейская, 15.
Об этом говорится в проекте решения, обнародованном на сайте Днепровского горсовета. Работы продлятся с 31 августа по 1 ноября 2024 года.
Планируется сократить ряд троллейбусных маршрутов и автобус до улицы Князя Владимира Великого, с конечной остановкой «Мост-Сити». Речь идет о:
Также перенесут конечную остановку с улицы Королевы Елизаветы II на Успенскую площадь для следующих автобусных маршрутов:
Кроме этого, корректируют схему автобусных маршрутов №120 «ж/м Победа-6 — улица Королевы Елизаветы II» и №121 «ж/м Парус — улица Владимира Мономаха». Определят временную остановку общественного транспорта на улице Сичеславская Набережная, в районе дома №29.
Организовать на период перекрытия проезжей части двустороннее движение транспортных средств по улице Европейской, от улицы Сичеславской Набережной до улицы Князя Владимира Великого, для проезда оперативных, аварийных, коммунальных транспортных средств и транспортных средств жителей близлежащих домов, — отмечено в документе.
Следует заметить, что по состоянию на 12 августа это только планы. На документе еще нет подписи городского головы, так что возможны изменения.
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